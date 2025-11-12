Strom- und Gaskunden des Merseburger Unternehmens erhalten bald eine spürbare Entlastung. Der Vertriebschef erklärt, um wie viel es geht und wieso Heizen mit Gas langfristig teurer wird.

Die Gaspreise sind nach dem Höhenflug während der Energiekrise wieder auf dem Weg nach unten.

Merseburg/MZ. - Heizen und Stromverbrauch werden für viele Haushalte im Saalekreis im kommenden Jahr deutlich günstiger. Nachdem bereits der größte regionale Energieversorger EnivaM mit seiner Gastochter Mitgas vor wenigen Tagen angekündigt hatte, die Preise für Strom und Gas zum Jahreswechsel senken zu wollen, kommt eine für die Verbraucher ähnlich erfreuliche Nachricht nun auch von den Stadtwerken Merseburg.