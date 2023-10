Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ - Den Querfurten steht im kommenden Jahr einen Superwahltag ins Haus. Der Stadtrat entschied am Donnerstag, dass die Wahl des Bürgermeisters am 9. Juni erfolgt. Damit können die Einwohner vier, in den Ortsteilen an diesem Datum sogar fünf Wahlzettel ausfüllen. Denn am 9. Juni finden auch Europa- und Kommunalwahlen statt, also auch die Entscheidung über Kreistag, Stadt- und Ortschaftsrat. Sollte im Kampf ums Bürgermeisteramt eine Stichwahl notwendig sein, fände die am 23. Juni statt. Andreas Nettes (parteilos) Amtszeit endet am 11. Oktober.