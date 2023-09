Der Stadtrat Mücheln hat einstimmig eine Erklärung verabschiedet, dass er die Umbenennung der örtlichen Adolf-Holst-Sekundarschule als nicht nötig ansieht. Im Oktober könnte das Thema im Bildungsausschuss des Kreistages behandelt werden. Schon beim Kartoffelmarkt in Mücheln am 3. Oktober bietet das Holst-Netzwerk Mücheln eine Holst-Veranstaltung an und sammelt Unterschriften.

Mücheln/MZ - Der Stadtrat Mücheln hat sich in der Frage, ob die örtliche Sekundarschule ihren Namen Adolf Holst ablegen sollte, in der jüngsten Sitzung eindeutig positioniert. Einstimmig verabschiedeten die Anwesenden eine Erklärung, in der es heißt: „Der Stadtrat sieht keine Notwendigkeit zur Namensänderung und unterstützt die weiterführende Forschung und Diskussion zum Thema ausdrücklich.“ Diskussionsbedarf gab es dazu nicht.

Die Gesamtkonferenz der Sekundarschule hatte vor den Sommerferien beschlossen, den Namen des Branderodaer Kinderbuchautors (1867-1945) abzulegen, da sich eine ausdrückliche Abgrenzung vom nationalsozialistischen Gedankengut seiner Zeit nicht glaubhaft nachweisen lasse. Endgültig entscheidet darüber der Saalekreis-Kreistag. Wahrscheinlich wird es Thema des nächsten Bildungsausschusses am 9. Oktober. Mücheln ist nicht Schulträger, die Stadträte wollten aber ein Symbol setzen, wie es im Hauptausschuss hieß.

Das Adolf-Holst-Netzwerk Mücheln kämpft mit dem Heimatverein Branderoda derweil darum, den Schulnamen zu erhalten. Deshalb gibt es zum Müchelner Kartoffelmarkt am Dienstag, 3. Oktober, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr im Bürgersaal auch eine Sonderausstellung zu Adolf Holst mit Lese- und Hörproben und um 15 Uhr an gleicher Stelle eine Buchlesung aus seinen Werken. Laut Auskunft von Klaus Popko vom Heimatverein werden dabei wieder Unterschriftenlisten ausliegen, mit denen um eine Anhörung beim Petitionsausschuss des Landtags gekämpft wird, um das Landesschulamt einzubeziehen.