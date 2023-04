Eine riesige Photovoltaik-Freiflächenanlage soll auf Acker bei Gatterstädt entstehen. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes liegt nun dem Querfurter Stadtrat vor und soll demnächst in die Öffentlichkeitsbeteiligung gehen.

Gatterstädt/MZ - Der Querfurter Stadtrat hat Ende 2021 beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Gatterstädt/Eisleben“ einzuleiten. Nun geht es in der Sache weiter. Dem Gremium liegt der Vorentwurf des Bebauungsplanes vor. Die greentech projects GmbH möchte in einem Gebiet von insgesamt 142,9 Hektar eine Photovoltaik-Freiflächenanlage auf Ackerland errichten und betreiben. Etwa 119 Hektar davon liegen in der Gemarkung Gatterstädt.