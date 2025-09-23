Da offenbar immer wieder Mountain- und Crossbiker im Bereich der Skateranlage am Hinteren Gotthardteich in Merseburg unterwegs sind, will die Stadt den Radsport vor Ort nun in geregelte Bahnen leiten. Die Anlage soll um eine naturbelassene Radcrossstrecke ergänzt werden.

Der Skaterpark Merseburg am Hinteren Gotthardteich soll um eine Radcrossstrecke ergänzt werden.

Merseburg/MZ. - Die Skateranlage am Hinteren Gotthardteich in Merseburg soll um eine Fahrradcrossstrecke erweitert werden. Die Idee sei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung spontan bei einer Begehung des Areals gekommen, wie Siiri Drechsel, Leiterin des Straßen- und Grünflächenamts, und Pressesprecherin Julia Bachmann der MZ erklärten.