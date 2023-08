Gebäudeverwalterin Francesca Graul übergibt die Schlüssel für den Pop-Up-Store in der Burgstraße an Geschäftsfüher Robert Letsch

Merseburg/MZ - Die Spieleoffensive ist einer der erfolgreichsten Händler in Merseburg. Doch die Einwohner der Domstadt können die dort angebotenen Gesellschaftsspiele nur so erwerben, wie der Rest der Republik auch: online. Das soll sich demnächst aber ändern – zumindest temporär. Die Firma von Robert Letsch und Frank Noack, die ihren Hauptsitz im Gewerbegebiet in Nord hat, will einen Pop-up-Store, also ein zeitlich befristetes Ladengeschäft, in der Burgstraße eröffnen. Es soll nicht nur für die Spielehändler ein Versuch sein, sondern auch für die Stadt Merseburg ein Pilotprojekt zur Innenstadtbelebung.