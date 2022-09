Sperrung der A9 nach Bombenfund - Verkehrschaos droht

Bauarbeiter haben am Dienstag einen Blindgänger bei Tollwitz entdeckt. Für die Entschärfung wird am Mittwoch die Autobahn 9 bei Bad Dürrenberg vollgesperrt. Auch ein Gewerbegebiet wird evakuiert.

Bad Dürrenberg/MZ - Nach dem Fund einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe drohen am Mittwoch große Verkehrsbehinderungen. Arbeiter hatten den Blindgänger am Dienstag in der Nähe von Tollwitz entdeckt. Wie der Saalekreis mitteilte, hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst den Fund begutachtet und plant nun, die Bombe am Mittwoch zu entschärfen. Dafür würden aktuell die Vorbereitungen getroffen.

Weitere Straßen gesperrt

Zu diesen gehört die Einrichtung eines 750-Meter-Sperrradiuses. Dieser beinhaltet auch einen Abschnitt der Autobahn 9 von München nach Berlin. Diese soll ab 9 Uhr in beide Fahrtrichtungen zwischen dem Kreuz Rippachtal und der Abfahrt Leipzig-West gesperrt werden. Eine Freigabe soll erst nach erfolgreicher Entschärfung erfolgen. Wie lange das dauert, ist unklar.

Die offizielle Umleitung für den gesamten Autobahnverkehr führt durch Merseburg. Wie der Kreis erklärte, ist ab Leipzig-West die Route über die B 181 zur B91 und über die Auffahrt Leuna auf die A38 und zurück zum Kreuz Rippachtal vorgesehen. Inwieweit das Verkehrssystem der Domstadt die zusätzliche Belastung verträgt, ist fraglich. Als im vergangenen November zwei Unfälle für eine Vollsperrung der A38 zwischen Leuna und Merseburg-Süd sorgten, brach es zusammen. Lange Staus auf den Bundesstraßen waren die Folge.

Gewerbegebiet wird evakuiert

Neben der A9 werden am Mittwoch wegen der Entschärfung auch die Landstraße 184 (Tollwitz-Lützen) und 187 (Bad Dürrenberg-Markranstädt) gesperrt. Innerhalb des Sperrgebietes befinden sich zudem auch Teile des Gewerbegebiets Tollwitz. Dieses muss laut Kreis größtenteils evakuiert werden. Wohnbebauung ist nicht betroffen.