Spendenlauf Bad Dürrenberg Hunderte laufen mit - Welche Projekte jetzt davon profitieren könnten

Teilnehmer des ersten Bad Dürrenberger Spendenlaufs haben am Sonntag viel Gutes für Projekte in der Solestadt erkämpft. Organisatorin ist überwältigt von der Sportlern. Welche Projekte am Ende davon profitieren könnten.