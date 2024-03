Der 20-jährige Kevin aus Bad Lauchstädt leidet an einem schweren Gendefekt. Seine Muskeln bauen sich immer mehr ab. Sein großer Wunsch ist eine Reise nach Barcelona. Eine erste Spendenaktion verlief erfolgreich. Nun hilft auch sein Lieblingsverein HFC.

Bad Lauchstädter will auf letzte Reise gehen

Simone und Kevin Paternoga hoffen auf zahlreiche Spenden. Damit der Traum von der letzten großen Reise in Erfüllung geht.

Bad Lauchstädt/MZ. - „Ich kann gar nicht fassen, dass so viel Geld zusammengekommen ist. Das habe ich am Anfang nicht für möglich gehalten“, sagt Simone Paternoga. Die Bad Lauchstädterin ist die Oma von Kevin Paternoga. Der 20-Jährige hat einen Gendefekt, die Duchenne Muskeldystrophie. Diese Erkrankung sorgt dafür, dass sich seine Muskeln immer weiter abbauen. Die Krankheit ist nicht heilbar, dafür aber lebensverkürzend. Betroffene haben in der Regel eine Lebenserwartung zwischen 20 und 30 Jahren. Kevin ist mittlerweile nachts auf künstliche Beatmung angewiesen. Seine Familie geht davon aus, dass dieses Jahr die letzte Chance für ihn ist, noch mal auf große Reise zu gehen. Dabei reist der junge Mann sehr gern. Sein Traum: nach Barcelona fliegen und von da aus mit dem Kreuzfahrtschiff nach Rom schippern.