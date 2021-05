Spenden der Stadträte: Planetarium und Frühstück sind gerettet

Das gesunde Frühstück für die Merseburger Grundschulen scheint gerettet. Denn es gibt mittlerweile mehrere Unterstützer. Die Fraktion SPD/Bündnisgrüne des Merseburger Stadtrates will das Projekt mit 300 Euro unterstützen, wie Uwe Reckmann in der Fortsetzung der Stadtratssitzung am Dienstag verkündete. Auch die Linke werde, wie bereits angekündigt, einen größeren Beitrag spenden, wie Detlef Walloch versprach. Auch der fraktionslose Stadtrat Nicky Schuchardt schloss sich an. Er wolle dem Projekt einen Teil seiner Aufwandsentschädigung zugute kommen lassen.

455 Euro werden pro Woche benötigt, um das gesunde Frühstück in allen Grundschulen der Stadt anbieten zu können. OB Jens Bühligen (CDU) verkündet den Stadträten, dass er sich mit dem Chef der Works gGmbH getroffen habe. „Und ich bin sehr froh, dass ich mit ihm habe vereinbaren können, dass die Works das Projekt bis Ende April vorfinanziert.“ Zudem habe man besprochen, dass die Ausgaben von neun auf acht Cent pro Kind pro Tag gesenkt werden sollen.

Und die guten Nachrichten reißen nicht ab

Und die guten Nachrichten reißen nicht ab. Der OB informierte ebenfalls darüber, dass es möglicherweise auch ein Lösung für die im März stattfindenden Puppentheatertage geben werde. „Auch hierfür haben sich Unterstützer gefunden und ich bin bemüht, dass wir das über Sponsoren finanzieren können.“

Aufgrund der Tatsache, dass sich die Stadt Merseburg in einer angespannten finanziellen Lage befindet und für 2017 keinen genehmigten Haushalt hat, dürfen keinerlei Mittel für freiwillige Aufgaben vorfristig freigegeben werden. Deshalb sind einige Dinge gefährdet - unter anderem die Planungen für das Schlossfest, da noch keine Verträge ausgelöst werden dürfen.

Betroffen von den finanziellen „Handschellen“ sind auch kleinere Kulturveranstaltungen

Betroffen von den finanziellen „Handschellen“ sind auch kleinere Kulturveranstaltungen. SPD-Stadtrat Marcus Turré hat deshalb privat die noch fehlenden 50 Euro für die literarischen Nachmittage der Stadtbibliothek gespendet. Und damit auch eine Tanzrevue, die für den 8. Februar als Ferienveranstaltung geplant ist, stattfinden kann, hat er außerdem 150 Euro gegeben.

Noch eine gute Nachricht zum Schluss: Auch die Veranstaltungen im Planetarium sind gerettet. „Wir haben mit der Stadt eine Vertragsgestaltung gefunden, die es den Planetariumsreferenten erlaubt, zu arbeiten“, sagte Mechthild Meinike vom Verein der Merseburger Sternfreunde der MZ. Damit seien alle Veranstaltung ab 1. Januar abgesichert. Die Gäste dürfen sich unter anderem auf die verschiedensten Vorführungen mit der neuen Full-Dome-Technik freuen - unter anderem „Chaos and Order - der mathematische Himmel“, „Reise durch das Sonnensystem“ oder auch „Orchideen - Wunder der Evolution. (mz)