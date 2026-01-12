Unter dem Kurpark von Bad Dürrenberg liegen Spuren aus 400.000 Jahren: von frühen Jägern über Neandertaler bis zur berühmten Schamanin. Neue Funde ändern das Bild der Region – und es kommt noch mehr.

Archäologen stoßen im Kurpark Bad Dürrenberg auf Hirschgeweihe, Masken und Mikrofunde direkt am Grab der Schamanin. Die Hinweise sprechen für einen Kult, der Jahrhunderte nachwirkte. Die Fundstücke sind im Landesmuseum ausgestellt.

Den Kurpark von Bad Dürrenberg kennt Andreas Siegl mittlerweile ganz genau. Vor allem das, was sich unter der Erde verbirgt, hat er sich mit seinem Team angeschaut. Es sind Funde, die Hunderttausende Jahre überspannen, die den Kurpark für die Archäologen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt so interessant gemacht haben. Fast unbemerkt hatten sie vor allem vor dem Baubeginn zur Landesgartenschau in Bad Dürrenberg die Möglichkeit, mehrere Stellen im Kurpark zu untersuchen. Selbst als dann die Bauarbeiten begonnen haben, konnten die Experten baubegleitend weitere Funde sichern. Heute, Jahre später, kann Andreas Siegl als Grabungsleiter die Funde auswerten und verspricht: Im nächsten Jahr gibt es bislang noch nicht veröffentlichte neue Informationen.