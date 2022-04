SPD verdreifacht Zweitstimmenergebnis in Merseburg gegenüber der Landtagswahl

Hettstedt/Merseburg/MZ - Für Katrin Budde war die Nacht nach der Wahl eine kurze. Zwei Stunden habe sie im Hotel in Hettstedt geschlafen, berichtete die SPD-Kandidatin am Montag. Aufgewacht ist sie mit der Gewissheit, weitere vier Jahre im Bundestag zu sitzen. Das war am Abend lange unklar, trotz oder gerade wegen des starken Ergebnisses der Sozialdemokraten. Denn gleich vier Genossen holten in Sachsen-Anhalt Direktmandate.