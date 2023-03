Der Saalekreis bittet zum karnevalistischen Tanz. Warum es am Sonntag in der Jahrhunderthalle in Spergau spannend wird.

Spergau/MZ - 2020 gab es die letzten Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalts in den karnevalistischen Tänzen. Eine Woche später kam der Lockdown. Und auch im Tanzsport hat Corona Spuren hinterlassen. Das zeigt sich unter anderem in der Zahl der Starts bei den Landesmeisterschaften, die nach drei Jahren Pause am Wochenende in der Jahrhunderthalle Spergau stattfinden.