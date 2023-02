Christine Winter-Schulz arbeitet an einem Buch über die Militärgeschichte der Stadt Merseburg. Wer hat noch Fotos aus den Zeiten der sowjetischen Streitkräfte?

Sowjetarmee in der Domstadt - Suche nach Fotos und Anekdoten

Buchprojekt in Merseburg

Christine Winter-Schulz arbeitet an einem Buch über militärische Areale in Merseburg.

Merseburg/MZ - 25 Jahre lang war Christine Winter-Schulz bei der Stadt Merseburg für die Stadtplanung und Stadtentwicklung verantwortlich. Seit 2013 ist die 69-Jährige zwar im Ruhestand, doch die Themen, mit denen sie sich bis dahin beschäftigt hat, lassen sie nicht los. Seit fünf Jahren arbeitet sie an einem Buch über militärische Areale in Merseburg seit dem Zeitpunkt der Machtergreifung des Nationalsozialismus und ihre Entwicklung bis in die Gegenwart. Eine wichtige Rolle spielt auch die Zeit der Stationierung der Sowjetarmee und deren Abzug.