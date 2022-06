Sorge um Berufsaussbildung Sorge um Berufsaussbildung: Fehlende Azubis: Brauchen Jugendliche bloß Orientierung?

Leuna/Merseburg - Matthias Engel zeigt mit den Fingern, wie hoch der Stapel an Bewerbungen auf seinem Schreibtisch ist. „Es sind vielleicht sieben oder acht“, sagt Engel, der bei der Bildungsakademie Leuna (Bal) hauptsächlich für das Marketing zuständig ist, auf dessen Tisch aber auch die Bewerbungen von zukünftigen Auszubildenden für Unternehmen in der Region landen. Engel macht sich Sorgen, dass dieser Jahrgang, der die Berufsausbildung im Sommer 2021 beginnen wird, aufgrund der besonderen Lage nicht so gut auf die Berufssuche vorbereitet ist, wie es in den Vorjahren der Fall war. Vertreter der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) und der Handwerkskammer Halle sehen eher langfristige Entwicklungen und ...