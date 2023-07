In seiner Show für die Kids zauberte Hironimus vom gleichnamigen Jongliertheater für Susanne Reitzenstein von der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) einen bunten Blumenstrauß.

Wünsch/MZ - „Ich freue mich am meisten aufs Schwimmen“, sagt Finn. „Ich mich auf den Strand am See“, erklärt Arik. Sie sind zwei von insgesamt 30 Kindern im Alter von acht bis zehn Jahren aus dem Saalekreis, die am 13. Sommercamp des Landkreises und des lokalen Bündnisses für Familie im Saalekreis teilnehmen.