Etwa 70 Muslime versammelten sich nach dem Freitagsgebet auf der Kliaplatte in Merseburg. Sie wollten ein Zeichen setzen gegen Terrorismus. Sie berichteten aber auch von Generalverdacht, unter dem sie nun stünden. Der Grünen-Abgeordnete Striegel kritisierte eine „vergiftete“ Debatte.

Kundgebung von Muslimen in Merseburg - Solidarität für Opfer in Solingen

Viele Teilnehmer unterzeichneten die Solidaritätsbekundung. Sie soll an die Stadt Solingen gehen.

Merseburg/MZ. - „Stopp Terrorismus“ steht auf laminierten Schildern an der Pinnwand. Darüber sind groß die Wörter „Merseburg“ und „Solingen“ verbunden mit einem Herzen zu lesen. Dutzende, oft junge Männer setzen ihre Unterschrift auf die Wand. Die Signaturen sollen an die Stadt Solingen geschickt werden. „Wir wollen ein Zeichen der Solidarität für die Opfer setzen“, erklärt Mohammed Ali. Er ist am Freitagmittag Versammlungsleiter auf der Kliaplatte. Dorthin hat der Kultur- und Integrationsverein Insan zur Kundgebung geladen. „Es sind viele Leute aus Kurdistan, Afghanistan, Afrika hergekommen. Wir stehen zusammen, um nein zu Gewalt, nein zu Terrorismus zu sagen.“