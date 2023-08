Ein Mann in Leuna hat am Dienstagnachmittag Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem eine Kugel in ein Fenster seiner Wohnung eingeschlagen hatte.

Softairkugel schlägt in Leuna in ein Fenster ein

In Leuna ist am Dienstag eine Softairkugel in ein Wohnungsfenster eingeschlagen.

Leuna/MZ - Am Dienstagnachmittag hat ein Mann in seiner Wohnung am Leunaer Sachsenplatz einen lauten Knall gehört. Als er nachschaute, berichtet die Polizei, entdeckte er an seinem Wohnzimmerfenster den Einschlag einer Softairkugel fest.

Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die daraufhin eine Spurensuche durchführte und nun ermittelt.