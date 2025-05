Leuna nimmt 4,5 Millionen Euro in die Hand So modern wird die neue Kita in Zöschen ausgestattet sein

Am Donnerstag wurde Richtfest gefeiert an der neuen Kindertagesstätte in Zöschen. Der eingeschossige Massivbau kommt supermodern daher: Photovoltaikanlage, Fußbodenheizung, barrierefreies Besucher-WC und „Snoezelraum“. Auf welches besondere Ausstattungsmerkmal die Kinder sich freuen können und wann die Kita eröffnet werden soll: