So lief Michael Bedlas erster Tag als Bürgermeister

Leuna/MZ - Um ein Haar hätte Michael Bedla seinen Amtseintritt verpasst. Vergangene Woche ist der Friedensdorfer nämlich an Corona erkrankt. „Ich war bis Dienstag in Quarantäne. Gestern war der Test zum Glück negativ.“ So konnte Bedla am Donnerstag gesund und fit zu seinem ersten Tag als neuer Bürgermeister von Leuna im Rathaus erscheinen. „Da bin ich wirklich froh. Ich wäre sehr ungern mit einer Krankschreibung gestartet“, sagte Bedla im MZ-Gespräch. Schließlich habe er lange auf diesen Tag gewartet - seit seiner Wahl am 13. März sind mehr als vier Monate vergangen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<