So können Merseburger bereits vor dem Wahltag an der Bundestagswahl teilnehmen

Am 26. September ist Bundestagswahl

Merseburg/MZ - Merseburger, die zur Bundestagswahl am 26. September ihre Stimme abgeben möchten, am Tag selbst aber vielleicht verhindert sind oder nicht ins Wahllokal gehen möchten, können online einen Wahlschein beantragen. Das ist bis zum 22. September um 5 Uhr möglich. Vor der Wahl besteht bis Freitag, 24. September, 18 Uhr, noch die Möglichkeit, persönlich im Wahlbüro, Altes Rathaus, Burgstraße 1-3, Briefwahlunterlagen zu beantragen und auch gleich zu wählen. Eine Teilnahme an der Wahl über das Internet ist nicht möglich. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt Merseburg für die Wahlbezirke 1 bis 21 wird im Bürger- und Ordnungsamt, Bereich Einwohnermeldewesen, Altes Rathaus, Burgstraße 1-5 (barrierefrei) im Zeitraum vom 6. bis 10. September während der folgenden allgemeinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten:

Montag, 9 bis 12 Uhr; Dienstag, 9 bis 12. Uhr, 14 bis 18 Uhr; Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr; Freitag, 9 bis 12 Uhr. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten in dieser Zeit überprüfen. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. Die Wahlbenachrichtigung sollte man spätestens bis zum 5. September erhalten haben.

Wahlscheine können bis zum 24. September, beim Bürger- und Ordnungsamt im Wahlbüro, Burgstraße 1-5 sowie mündlich, schriftlich oder elektronisch bis zum 22. September beantragt werden.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter www.merseburg.de sowie im Amtsblatt Nr. 19 vom 26. August.