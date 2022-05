So hat eine Merseburgerin den Mauerbau 1961 in Berlin und die Teilung Deutschlands miterlebt

Der Mauerbau quer durch die Bernauer Straße in Berlin.

Merseburg/MZ - Die Bernauer Straße in Berlin errang in Zusammenhang mit dem Bau der Mauer traurige Berühmtheit. Die Grenze verlief plötzlich entlang der auf Ostberliner Seite stehenden Häuserfront. Viele Bewohner entschlossen sich nach den Sperrmaßnahmen am 13. August 1961 spontan zur Flucht.