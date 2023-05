Das große Backen „Die Profis“ So erfolgreich startet Rita Reinecke aus dem Saalekreis bei Sat.1-Show

Sie tritt mit ihrem männlichen Pendant Johannes Dhein gegen zehn andere Back-Profis an. Rita Reinecke, die aus dem Saalekreis stammt, will bei der Sat.1-Backshow gewinnen und konnte die Jury in der ersten Runde überzeugen.