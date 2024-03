Das Festival für elektronische Musik „SNT“ erlebt am Geiseltalseestrand von Mücheln-Stöbnitz nach sieben Jahren Pause eine Neuauflage. An zwei Nächten im August gibt es hier 40 Künstler auf drei Bühnen.

„SNT“ ist zurück am Geiseltalsee

Eine Momentaufnahme von „SNT“ 2017. Damals kamen rund 6.000 Musikbegeisterte an den Geiseltalsee. Das ist auch das Ziel für 2024.

Mücheln/MZ. - Die Internetseite ist online. Ab sofort können Tickets gekauft werden. Damit ist es amtlich. Nach sieben Jahren Pause kommt das Musikfestival „SNT“ zurück an den Geiseltalsee (alle Infos zu Festival und Campingmöglichkeit gibt es im Internet unter: www.snt-festival.de). Es findet am 30. und 31. August im Strandbad von Mücheln-Stöbnitz statt. An beiden Abenden erwarten die Veranstalter mehrere tausend Fans elektronischer Musik.