Sind Nudeln, Öl und Senf in Merseburger Supermärkten wirklich knapp?

Lieferprobleme oder Hamsterkäufe? Inhaber und Filialleiter von Supermärkten berichten, was an der Nahrungsmittelknappheit dran ist.

Merseburg/Zöschen/MZ - Es ist für viele wahrscheinlich kein seltener Anblick mehr. Beim Wocheneinkauf schlendert man durch die Gänge und findet an der ein oder anderen Stelle fast leere Regale. 2020 gab es das Problem mit dem mangelnden Toilettenpapier. Nun mangelt es scheinbar an Mehl, Nudeln, Öl, Milch und Senf. Doch steht es wirklich so schlecht um diese momentan meist ausverkauften Lebensmittel oder spielt das Kaufverhalten der Kunden dabei eine nicht zu vernachlässigende Rolle?