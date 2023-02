Das Moped parkte am Mittwoch in der Emil-Fischer-Straße.

Ansicht einer Simson S51. In Leuna ist am Mittwoch ein Moped diesen Typs gestohlen worden.

Leuna/MZ - Unbekannte Täter haben am Mittwoch in Leuna eine Simson S51 gestohlen. Laut Polizei war das Moped morgens um 7 Uhr auf einem Parkplatz in der Emil-Fischer-Straße von seinem 18-jährigen Besitzer abgestellt und am Nachmittag gegen 15 Uhr als gestohlen gemeldet worden. Eine Fahndung nach dem Moped wurde eingeleitet.