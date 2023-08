37-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht unbd wandert noch in der Nacht in die Justizvollzugsanstalt.

„Sieg-Heil“-Rufe am Polizeirevier in Merseburg

Die Polizei hat in Merseburg einen Mann verhaftet, der verfassungsfeindliche Parolen grölte.

Merseburg/MZ - Am Mittwochabend ertönten gegen 23.30 Uhr am Polizeirevier Saalekreis in Merseburg „Sieg-Heil“-Rufe.

Daraufhin, so berichtet die Polizei, suchten die Beamten sofort den Bereich um das Revier ab und wurden auch schnell fündig. Hinter ihrem Revier stellten die Polizisten zwei Männer im Alter von 37 Jahren fest.

Einer der beiden, heißt es weiter, war stark alkoholisiert und wiederholte vor den Beamten seine verfassungsfeindlichen Parolen. Als die Polizisten den Mann überprüften, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Die Polizei nahm gegen ihn eine Strafanzeige wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf und übergab den mit Haftbefehl gesuchten Mann anschließend einer Justizvollzugsanstalt.