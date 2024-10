Nach anfangs schlechter Saison in Sachsen-Anhalt

Röhrlinge wie den Maronenröhrling gab es im September in Mitteldeutschland fast gar nicht zu sehen.

Merseburg/MZ. - Eigentlich wollte die Fachgruppe Mykologie Merseburg an diesem Wochenende wieder zu ihrer alljährlichen Pilzausstellung in den Schlossgarten laden. Doch in den Wäldern war im September zu wenig los, um eine Pilzvielfalt für eine Lehrschau garantieren zu können.