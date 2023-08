Rettungsschwimmer Sicherheit im Freibad: Wie der Nachwuchs in Querfurt das Retten lernt

In Deutschland fehlen vielerorts Rettungsschwimmer. Nicht so in Querfurt. Das Stadtbad bildet regelmäßig Nachwuchs aus. Eine MZ-Autorin wagt den Selbstversuch und merkt schnell: Das ist harte Arbeit.