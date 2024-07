Nach Verkauf der Salinepassage Shoppen in Bad Dürrenberg: Kommt jetzt doch das neue Einkaufszentrum?

Der Verkauf der Salinepassage sorgt für Unmut in Bad Dürrenberg. Die Stadt verhandelt nun wieder mit einem Investor, der ein neues Einkaufszentrum an der Breiten Straße bauen will. Möglich wäre das offenbar schnell.