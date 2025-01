Die Polizei sucht nach einem Mann, der ein Mädchen in Merseburg hartnäckig sexuell belästigt haben soll. Dazu veröffentlichten die Beamten nun ein Phantombild.

Mädchen in Merseburg hartnäckig bedrängt: Polizei sucht mit diesem Phantombild nach Täter

Ein Mädchen wurde in Merseburg von einem Mann sexuell belästigt. Die Polizei fahndet nach ihm.

Merseburg. - Bereits am 15. August 2024 soll ein Mann eine Jugendliche an der Bushaltestelle Thomas-Müntzer-Park in Merseburg sexuell belästigt, haben, wie die Polizei erst jetzt mitteilt. Nun suchen die Beamten mit einem Fahndungsbild nach dem Täter.

Der Gesuchte soll das 15 Jahre alte Mädchen an der Bushaltestelle sexuell berührt und anzüglich auf sie eingeredet haben. Obwohl die Jugendliche deutlich gemacht habe, dass der Mann sie in Ruhe lassen solle, habe er sie weiter hartnäckig bedrängt und die erhebliche Gegenwehr ignoriert, heißt es.

Erst als zwei junge Männer eingriffen und dem Mädchen zu Hilfe kamen, habe der Gesuchte von ihr abgelassen.

So soll der Mann aussehen:

So wird der Mann beschrieben, der in Merseburg ein Mädchen sexuell belästigt haben soll. Phantombild: Polizei

Zeugen, die wissen, um wen es sich bei dem Gesuchten handeln könnte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03461/4460 bei der Polizei zu melden.