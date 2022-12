Zeitzeugin des Holocaust Sekundarschule Mücheln pflanzt ihrer Patin einen Apfelbaum zum 97. Geburtstag

Anastasia Gulej aus der Ukraine überlebte den Holocaust. Viele Jahre erzählt sie bereits in Schulen als Zeitzeugin von ihrem Schicksal, auch in der Sekundarschule Mücheln, deren Patin sie wurde. Zu ihrem 97. Geburtstag erhielt sie nun in der Geiseltalstadt ein ganz besonderes Geschenk und reagierte sehr bewegt.