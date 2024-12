Großeinsatz der Polizei SEK-Zugriff in Merseburg: Diese schweren Tatvorwürfe werden dem Mann nun gemacht

38-Jähriger aus Merseburg sitzt nach Großeinsastz der Polizei in der Rosa-Luxemburg-Straße seit Sonntag in Untersuchshaft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Halle.