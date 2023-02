Im Windpark Rassnitz bei Schkopau gab es am Samstag einen großen Polizeieinsatz. SEK-Beamte nahmen in einer Windkraftanlage einen Mann fest.

SEK-Einsatz im Saalekreis - Mann in Windrad festgenommen

Schkopau/MZ/Nay/Matz - Großeinsatz der Polizei: Am Samstag rückten SEK-Beamte im Saalekreis in den Windpark Rassnitz (Schkopau) aus. Dort hatten sich offenbar Kabeldiebe an mehreren Windrädern zu schaffen gemacht.