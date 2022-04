Seit drei Jahren Baustelle vorm Haus - und nun gibt es auch noch Ärger um eine Rechnung der Stadt

Anwohner der Baustelle in Meuschau an der B181 sollen Straßenreinigung bezahlen. Dabei habe seit Monaten keine Straßenreinigung mehr vor ihrem Haus stattfinden können, sagt Marion Galander.

Marion Galander auf ihrem Grundstuck an der Leipziger Straße in Meuschau.

Merseburg - Marion Galander steht auf ihrem Grundstück an der Leipziger Straße, dort, wo einmal ihr Vorgarten war. Ein Jahr ist das mittlerweile her. Nun ist hier nur noch die von Kieseln durchsetzte Baustellenerde zu sehen. Im Grunde könnte sich die 71-jährige auch mitten in einer Steinwüste befinden - sähe man nicht im Hintergrund die Wohnhäuser, die Absperrbänder der Baustelle und wären da nicht die frischen Reifenspuren des Baggers, der rund zehn Meter entfernt vor sich hin brummt.