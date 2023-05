Seelsorger Ronald Walther aus Roßbach kümmert sich um Menschen in ihren dunkelsten Stunden

Merseburg/Roßbach/MZ - Wenn Ronald Walther allein von seinen Einsätzen nach Hause kommt, ist es oft Nacht. Er schreibt dann auf einen Zettel, was er in den Stunden zuvor erlebt hat. Dann geht er mit seinem Hund, einer Deutschen Dogge, raus an die Hasse. „Der Hund ist wichtig, dem kann man alles erzählen.“ Und reden, das weiß der Roßbacher, hilft. Gerade über traumatische Erlebnisse. „Das entlastet.“