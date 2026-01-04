Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der A 38 am Samstagabend sind sechs Menschen verletzt worden.

Farnstädt - Bei einem Verkehrsunfall auf der A 38 bei Farnstädt sind am Samstagabend gegen 19.30 Uhr sechs Menschen verletzt worden.

Ein Pkw war in Richtung Göttingen auf der rechten Spur unterwegs, als der Fahrer auf einen Kleintransporter auffuhr. Durch die Kollision verlor der Transporterfahrer die Kontrolle und fuhr mit seinem Fahrzeug in die rechte Schutzplanke.

Die sechs Verletzten kamen zur ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.