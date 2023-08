In der Pflege bleiben im südlichen Saalekreis viele Ausbildungsstellen bislang unbesetzt. Wie die Unternehmen die Werbetrommel rühren und warum ausländische Kräfte immer wichtiger werden.

Schwierige Azubi-Suche in der Pflegebranche

Die Seniorenhaus Geiselblick GmbH Braunsbedra begrüßte im August die ersten neuen Azubis 2023 in Pflegeberufen , die sich hier mit ihren Mentoren zum Fototermin versammelten. Weitere Azubis werden im Unternehmen im September erwartet.

Braunsbedra/MZ - Im August ist auch Ausbildungsstart in der Seniorenhaus Geiselblick GmbH Braunsbedra. Die Geschäftsleitung und die Mentoren begrüßten dieses Jahr sieben neue Auszubildende. Sie wollen in drei Jahren Pflegefachmann beziehungsweise -frau oder bereits in einem Jahr Pflegehelfer beziehungsweise Pflegehelferin sein.