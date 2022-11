Schwerstverletzter bei Unfall zwischen Rippachtal und Weißenfels

Zwei Autos und ein Lkw in Unfall beteilgt. Stundenlange Behinderungen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montag ab 17 Uhr auf der A9 zwischen Rippachtal und Weißenfels für mehrstündige Behinderungen gesorgt.

Merseburg/MZ - Am Montag ereignete sich gegen 17 Uhr auf der A9 zwischen Rippachtal und Weißenfels ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Autos und einem Lkw. Laut einer Mitteilung der Polizei wurde dabei eine Autofahrerin leicht verletzt und ein Pkw-Fahrer schwerstverletzt. Durch die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sei es dort zu mehrstündigen Behinderungen gekommen, berichtet die Polizei am Abend. Zum genauen Unfallhergang konnte ein Polizeisprecher am Abend noch keine Angaben machen. Es werde noch ermittelt, hieß es.