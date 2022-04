Schwerstarbeit gegen Corona - Die stillen Helden des Impfzentrums Merseburg

Am 26. Dezember 2020 kamen die ersten 817 Dosen des von vielen voller Hoffnung erwarteten Impfstoffs gegen das Covid19-Virus unter Polizeischutz an der Merseburger Rischmühlenhalle an. Die ersten Impfungen erfolgten am 28. Dezember in verschiedenen Pflegeheimen.

Foto: Katrin Sieler