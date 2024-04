Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Fünf Verletzte, davon zwei Schwerverletzte, und vier beschädigte Autos - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in der Merseburger Innenstadt ereignet hat. Der Vorfall geschah sich laut Polizei an der Kreuzung Weiße Mauer/Berger-/Seffner-Straße. Dort stießen aus noch ungeklärter Ursache gegen 19.20 Uhr zwei Autos zusammen. Eines wurde durch die Kollision noch in zwei geparkte Wagen geschleudert.