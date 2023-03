Flutpolder und Deich - so ist der aktuelle Stand der beiden Großprojekte in Schkopau

Schkopau/MZ - Um in Zukunft besser vor Hochwasserereignissen wie etwa der Flutkatastrophe 2013 geschützt zu sein, laufen beim Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) derzeit die Planungen für zwei Schutzmaßnahmen in Schkopau. Zum einen soll ein knapp vier Kilometer langer Hochwasserschutzdeich in der Ortschaft Hohenweiden entstehen. Ein besonders aufwendiges Großprojekt steht außerdem mit dem Flutpolder Elster-Luppe-Aue an, der östlich des Raßnitzer Sees, südlich entlang der Weißen Elster entstehen soll. MZ hat beim LHW nachgefragt, wie der aktuelle Stand der beiden Schutzprojekte ist.