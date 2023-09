Familienleben in Sachsen-Anhalt Schulsozialarbeit im Saalekreis: Kreis und Schulen kämpfen wieder um Geld für 30 Stellen

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Das Land will, dass sich die Kreise zu 20 Prozent an der Schulsozialarbeit beteiligen. Der Saalekreis bekennt sich zwar dazu im Gegensatz zu anderen Regionen, rechnet aber dennoch mit Einschnitten.