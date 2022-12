Sozialer Aktionstag im Gymnasium Mücheln Schüler danken der ganzen Stadt nicht nur mit Worten, sondern mit Taten

Das Freie Gymnasium Geiseltal in Mücheln organisierte erstmals einen sozialen Aktionstag. Alle Schüler arbeiteten drei Stunden lang beim städtischen Bauhof, in einer Kita oder in der Kirchengemeinde mit. Damit wollten sie sich für die bisherige Unterstützung durch die Stadtverwaltung, Vereine und Institutionen bedanken. Das kam sehr gut an.