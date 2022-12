Schönster Markt Sachsen-Anhalts: Querfurter Weihnachtszauber beginnt

Querfurt/MZ - „Feuer frei!“ Mit diesem Kommando gaben Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Bildungsministerin Eva Feußner (CDU), Landrat Hartmut Handschak (parteilos) und Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) am Freitagabend den Startschuss für das Feuerwerk auf Burg Querfurt. Krachend, glanzvoll und stimmungsreich wurde der Querfurter Weihnachtszauber eröffnet. Im mittelalterlichen Flair der weit über 1.000 Jahre alten Festungsmauern lockte der Markt, der sich bis in die Altstadt zieht, am Eröffnungstag trotz eisiger Temperaturen scharenweise Besucher an.