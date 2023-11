Im nächsten Jahr soll ein neuer Spielplatz in Querfurt errichtet werden, so die Pläne der Stadt. Querfurts Stadtrat hat kürzlich den Auftrag für die Lieferung und den Aufbau der Geräte vergeben.

Auf der Grünfläche am städtischen Parkplatz in der Friedhofspromenade in Querfurt soll der Spielplatz entstehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ - Die Vorbereitungen für die geplante Errichtung eines Burgspielsplatzes in Querfurt an der Friedhofspromenade laufen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat den Auftrag für die Lieferung und den Aufbau der Spielgeräte vergeben. Die Firma Roby Play aus Naumburg hat ihn erhalten. Damit sollte der Fertigstellung des Spielplatzes im nächsten Jahr am städtischen Parkplatz gegenüber dem Rewe-Markt nichts mehr entgegenstehen.