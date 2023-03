Sexueller Missbrauch in Merseburg Schockierend: Stief-„Papa“ soll Mädchen zum Sex gezwungen haben - doch Verteidiger zweifelt Aussage an

Ein 55-jähriger Mann soll die Tochter seiner Lebensgefährtin in Merseburg zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Dem Mann werden mehrere Taten vorgeworfen. Doch der Anwalt des Angeklagten will die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Missbrauchsopfers in Frage stellen.