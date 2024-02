Das Institut für Staatspolitik lädt zur Winterakademie. Der Gegenprotest fällt am Wocheende wohl größer aus, denn Schnellroda spielt eine zentrale Rolle im Geflecht aus Identitären und AfD. Ein Experte sagt: Das Geheimtreffen in Potsdam wäre ohne die Arbeit im Saalekreis nicht möglich gewesen.

Schnellroda/Halle/MZ. - „Das, was in Potsdam passiert ist, hätte ohne die Arbeit in Schnellroda in den letzten zehn Jahren nicht passieren können“, sagt Torsten Hahnel von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein „Miteinander“. Er analysiert die Entwicklung der selbsternannten Neuen Rechten, deren parlamentarischer Arm die AfD ist, seit langem. Sowohl er als auch der Landesverfassungsschutz beschreiben diese Neue Rechte als arbeitsteiliges Netzwerk, zu dem etwa die Identitäre Bewegung (IB) gehört, deren führender Kopf im deutschsprachigen Raum der Österreicher Martin Sellner ist. Er soll beim Geheimtreffen von Parteivertretern und Unternehmern in Potsdam, das durch „Correctiv“-Recherchen aufgedeckt wurde, den zentralen Vortrag zur „Remigration“ gehalten haben.