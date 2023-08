Wieder sind zwei Geschäfte in Merseburg verschwunden. Was das für Folgen für Senioren hat. Gibt es einen zumindest einen Nachfolger für die Bäckerei?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Für viele Kunden war es einer der traurigsten Tage des Jahres: der Tag, an dem die Bäckerei Brockelt in der Klobikauer Straße in Merseburg-West dichtgemacht hat. Und das hat nicht nur Folgen in Merseburg-West.