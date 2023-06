Die Polizei hat am Dienstag auf dem Rasthof Querfurter Platte an der A38 eine mutmaßlihce Schleusung von vier Männern aus Sri Lanka nach Deutschland auffliegen lassen.

Querfurt/MZ - Am Dienstag haben Polizisten des Reviers Saalekreis die Bundespolizei gegen 10.20 Uhr über eine mutmaßliche Schleusung informiert. Davor, so berichtet die Bundespolizei am Mittwoch, hatte eine Streife auf der Bundesautobahn 38, am Rastplatz Querfurter Platte ein polnisches Fahrzeug festgestellt, in welchem sich ein 46-jähriger pakistanischer Fahrer sowie vier sri-lankische Männer im Alter von 21, 27, 27 und 44 Jahren befanden.

Die vier Männer, heißt es weiter, konnten keine gültigen Dokumente vorzeigen, womit sich der Verdacht der unerlaubten Einreise erhärtet habe. Der Fahrer dagegen, habe sich mit einem gültigen, polnischen Aufenthaltstitel ausgewiesen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges kamen unter anderem ein Taser in Form einer Taschenlampe sowie ein Ko-Spray zum Vorschein. Beides gehörte offensichtlich dem Pakistaner und wurden durch die Polizisten sichergestellt.

Aufgrund des Verdachts der Schleusung übernahm ab da die Bundespolizei zuständigkeitshalber. Der mutmaßliche Schleuser sowie die vier Geschleusten wurden zum Bundespolizeirevier nach Halle gebracht.

Bei der sich dort anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Pakistaner noch 3.100 Euro Bargeld sowie einen pakistanischen Führerschein. Dieser erwies sich nach einer Prüfung durch Spezialisten der Bundespolizeiinspektion, wie es die Polizei beschreibt, als Totalfälschung. Also stand damit fest, dass der Schleuser auch keinen gültigen Führerschein hat.

Gegen den Fahrer seien entsprechende Anzeigen gestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt worden. Außerdem wurden - nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft - von dem gefundenen Bargeld 1.500 Euro als Sicherheitsleistung für die Sicherung des Strafverfahrens einbehalten.

Der mutmaßliche Schleuser wollte die vier Männer laut seinen Angaben nach Dortmund bringen. Damit wurde gegen ihn ein drittes Ermittlungsverfahren wegen Einschleusens von Ausländern eingeleitet.

Das war noch nicht alles. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg aufgrund eigener Ermittlungen wegen Urkundenfälschung den aktuellen Wohnort des Mannes ersuchte. Die Behörde sei daraufhin entsprechend informiert worden.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, welche noch vier weitere Strafanzeigen wegen der unerlaubten Einreisen gegen die vier sri-lankischen Männer ergaben, wurden sie an eine entsprechende Einrichtung übergeben.